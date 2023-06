Scherma | POKER MEMORABILE! Quattro azzurre in semifinale agli Europei | è solo Italia sul podio!

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Le fiorettistene riscrivono la storiadia Plovdiv. Per la prima volta una nazione monopolizzerà il podio della manifestazione continentale. Unleggendario, realizzato da Martina Batini, Francesca Palumbo, Martina Favaretto e Alice Volpi. La prima a staccare il biglietto per laera stata Batini, che ha semplicemente surclassato nel suo quarto di finale la spagnola Ariadna Castro con un perentorio 15-4. Anche negli ottavi la toscana aveva battuto una fiorettista iberica, Maria Marino, con sempre un netto punteggio di 15-7. InBatini se la vedrà con Francesca Palumbo. La nativa di Potenza si conferma ormai una delle migliori al mondo e nei quarti di finale ha battuto la polacca Hanna Lyczbinska per 15-8. In ...