Scherma | Europei Plovdiv 2023 | doppietta Italia nella spada maschile | Di Veroli batte Vismara in finale

(Di venerdì 16 giugno 2023) Davide Disi è laureato campione europeo diagliin corso di svolgimento a(Bulgaria). L’azzurro ha battuto in un derby tuttono Federico, che si è dovuto quindi accontentare dell’argento. Una giornata da incorniciare per il movimento tricolore, che ha anche monopolizzato il podio del fioretto femminile dove le semifinali hanno visto in pedana solo atletene. Unadavvero tiratissima, che si è chiusa sul 15-14 alla stoccata decisiva dopo che Diha accusato un problema muscolare alla gamba destra sul 5-3 in proprio favore. In seguito all’intervento del fisioterapista l’azzurro è apparso subito sofferente e non al meglio, ma ...

Tutti gli italiani in gara nella prima giornata deglidi2023 , in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv , in Bulgaria. La rassegna continentale si apre con le prove individuali di spada maschile e fioretto femminile, che ...Tutto pronto per la prima giornata deglidi2023 , in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv , in Bulgaria. Grande attesa per l'evento continentale che assegnerà i titoli nelle sei prove individuali che ...

Sono stati sdoppiati gli Europei di scherma del 2023: le 6 prove individuali, valide per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, si disputeranno in Bulgaria, a Plovdiv dal 16 a ...SCHERMA - Tripudio azzurro nella spada maschile. Agli Europei di Plovdiv, Davide Di Veroli e Federico Vismara conquistano la semifinale.