Scherma | Europei | Di Veroli oro nella spada Argento Vismara

Le prime quattro fiorettiste del Campionato europeo di scherma in corso a Plovdiv (Bulgaria) sono tutte della stessa nazione. E quella nazione è l'Italia. Un evento che non era mai successo prima. In semifinale sono arrivate Martina Batini Francesca ...Podio tutto azzurro e quattro italiane in semifinale nel fioretto femminile, due italiani in finale nella spada maschile. Giornata memorabile per la scherma italiana ai Campionati europei assoluti individuali in corso a Plovdiv, in Bulgaria, che mette in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi.

Davide Di Veroli è campione d'Europa della spada maschile. A Plovdiv l'azzurro ha sconfitto nel derby in finale il connazionale Federico Vismara per 15-14. Bronzo al polacco Mateusz Antkiewicz e al tedesco. Doppietta nella spada maschile, addirittura poker nel fioretto femminile. Apoteosi azzurra nella prima giornata degli Europei di scherma a Plovdiv, che si è conclusa con la vittoria di Martina Batini.