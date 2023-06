Scherma | Europei 2023 | Di Veroli e Vismara conquistano la semifinale Prime due medaglie sicure

MEDAGLIERENAZIONE - ORO - ARGENTO - BRONZO Albania 0 - 0 - 0 Austria 0 - 0 - 0 Azerbaigian 0 - 0 - 0 Belgio 0 - 0 - 0 Bosnia - Erzegovina 0 - 0 - 0 Bulgaria 0 - 0 - 0 Croazia 0 - 0 - ...Tutti gli italiani in gara nella prima giornata deglidi2023 , in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv , in Bulgaria. La rassegna continentale si apre con le prove individuali di spada maschile e fioretto femminile, che ...Tutto pronto per la prima giornata deglidi2023 , in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv , in Bulgaria. Grande attesa per l'evento continentale che assegnerà i titoli nelle sei prove individuali che ...

L'Italia si è assicurata due medaglie nella prima giornata degli Europei di scherma di Plovdiv. Nella spada maschile Davide Di Veroli e Federico Vismara hanno raggiunto la semifinale e quindi sono già