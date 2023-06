Scandalo Corisa2 | l’ex presidente Barbirotti assolto | “Finalmente fatta giustizia | ma 13 anni sono stati un incubo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutinecessari 13e l’ausilio di due team di avvocati per arrivare alla sentenza d’assoluzione per l’avvocato Dario, exdel Consorzio di Bacino Salerno 2, l’ente di riferimento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell’Area Metropolitana di Salerno, Costiera Amalfitana, Piana del Sele, Monti Picentini, Valle del Calore e Monti Alburni. Un ente che, commissariato nel 2010, ad oggi si trova ancora in liquidazione dopo gli eventi che portarono sul banco degli imputati il noto avvocato salernitano, già consigliere regionale e oggi co-portavoce provinciale di Europa Verde insieme ad altri dirigenti e dipendenti. Diversi i capi d’accusa, tra cui spicca il reato di associazione per delinquere finalizzata all’abuso d’ufficio, a carico di ...