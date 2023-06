Sassuolo | niente riscatto per Zortea

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilha deciso di non riscattare Nadir, il terzino non rientra nei piani del club neroverde Ilha deciso di non riscattare Nadir, il terzino non rientra nei piani del club neroverde. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il classe ’99 tornerà all’Atalanta in questa sessione di mercato che dovrà poi decidere se trattenerlo o mandarlo nuovamente in prestito.