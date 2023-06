Sassuolo | Carnevali sul futuro di Frattesi | “Dispiace non abbia intenzione di andare in Premier League”

(Di venerdì 16 giugno 2023) “non vogliain, visto le proposte erano interessanti. Valuteremo il da farsi, le decisioni verranno prese in tre. Nonmodi fare in questo momento accordi con alcuna società.mo la fortuna di avere una proprietà forte, per ui non siamo costretti a vendere”. L’amministratore delegato del, Giovanni, ha parlato suldi Davideai microfoni dei giornalisti all’ingresso della sede della Lega Serie A a Milano. Poi si è soffermato anche su Mulattieri: “Ci piace, così come siamo interessati ad altri giovani, ad esempio i ragazzi della Roma.mo sempre un occhio di riguardo ai ragazzi giovani e ...

L'amministratore delegato del, Giovanni, parla del futuro di Davide Frattesi, prima dell'assemblea di Lega: \''Il ragazzo non ...Commenta per primo Il futuro di Davide Frattesi è ancora da scrivere. L'amministratore delegato delGiovanniha parlato all'ingresso della sede della Lega Serie A a Milano, dove si tiene l'Assemblea odierna: 'Speriamo che abbia sempre più pretendenti ma non dipende dalla ..., Ad #, su #Frattesi prima dell'assemblea di Lega: 'Di incontri ne facciamo tanti, non solo con l'#Inter. Una cosa è certa: al momento non ci sono accordi, con nessuno' " @...

Carnevali: 'Frattesi Nessun accordo con l'Inter o altri club. Dispiace non voglia andare in Premier...' Calciomercato.com

Con un contratto in scadenza a giugno 2024, Rogerio potrebbe lasciare il Sassuolo in questa sessione di calciomercato. Dopo un’altra stagione da protagonista, il terzino brasiliano potrebbe decidere d ...Il direttore del Sassuolo ha parlato della situazione del centrocampista neroverde: "Non c'è nessun accordo con nessuno".