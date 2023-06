Sartù alla napoletana | spettacolare | preparalo così Ricetta originale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 16 giugno 2023) Come preparare un ottimo: laSi tratta di una specie di timballo, che solitamente si prepara nei giorni di festa. E’ composto da molti ingredienti, oltre al riso; ingredienti come polpette, ragù. uova sode, piselli e scamorza. Questi, però, sono solo alcuni esempi. Un piatto di “media” difficoltà, che necessita alcune ore di preparazione. Però ne vale certamente la pena! Tra l’altro laè molto antica, il che le conferisce un certo fascino. Ecco dunque come preparare un ottimo(per 6 persone). Ingredienti: quantità 700 grammi di riso 200 g di mozzarella 3 uova sode 200 g di piselli lessati 150 g di parmigiano 450 g di carne di vitello ...