(Di venerdì 16 giugno 2023) Uno ha un'ambizione di famiglia, l'altro sogna di cancellare un brutto ricordo. Da qualche mese insieme lavorano per costruire un doppio in grado di riportare l'Italia su un podio olimpico. L'ultima ...

In un percorso lungo due anni che culminerò la prossima estate con le Olimpiadi di Parigi,sono consapevoli che dovranno affrontare momenti difficili. E uno di questi è ...... Alessandro Bonamoneta, Emanuele Capponi, Luca Chiumento, Paolo Covini, Jacopo Frigerio, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Andrea Panizza, Leonardo Pietra Caprina, Luca, Matteo, Alfonso ...A Luca, Matteo(Fiamme Gialle); Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Riccardo Peretti (SC Gavirate) ; Quattro senza eq. A Paolo Covini (Fiamme Gialle), Giovanni Codato (Fiamme Oro), ...

Sartori-Rambaldi, passione e rivincita: “A Parigi per stupire” La Gazzetta dello Sport

Matteo figlio d’arte, Luca reduce dalla delusione di Tokyo: la barca seconda all’Europeo oggi torna in acqua a Varese e punta ai Giochi ...Pomeriggio all’insegna del sorriso quello trascorso lo scorso 2 giugno dai canottieri delle Fiamme Gialle che, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti in programma questo week end a Gavirate (VA ...