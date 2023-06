Sanremo 2023 | Rai multata | Pubblicità occulta a favore di Instagram | Blanco istigazione alla violenza

(Di venerdì 16 giugno 2023) L'Agcom ha multato la Rai di oltre 170mila euro per aver pubblicizzatodurantesenza segnalarlo. Durante il Festival di, i siparietti tra Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi sono stati oggetto di controversie riguardopossibile presenza didi. A seguito di ciò, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha deciso di multare l'azienda di Viale Mazzini con un'ammenda che supera i 170.000 euro. Inoltre, la reazione disul palco dell'Ariston è stata considerata dall'Agcom come ''. Nella nota diffusa dall'Agcom attraverso ...

In su 1988 pigat parti a su Festival decun una cantzoni romàntica e dilìcada chi fait ...Meloni Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna " IMPRENTAS 2022 -. LR 22/2018,...Un cane è morto di infarto, a, nel corso dello spettacolo pirotecnico serale legato alla manifestazione velica internazionale della Giraglia. È accaduto nella centralissima e affollata piazza Colombo. Il Pinscher, una ...TAGS claudio almanzi claudioartnews fabio fornasier gianluca marcon Liguria Notizie maestro ivan ceschin redazione ponente ligure uffici died albenga salone nautco di venezia CONDIVIDI ...

Rai, maxi multa da 170mila euro per pubblicità occulta durante Sanremo 2023: l'“errore” di Amadeus e Chiara Fe ilmessaggero.it

l'Agcom sanziona la Rai per oltre 170mila euro per pubblicità occulta e condanna Blanco per le rose calpestate sul palco: ma siamo sicuri che siano provvedimenti equiChiara Ferragni viene criticata per il suo seno sui social e la sua risposta epica diventa virale: ecco cosa è accaduto ...