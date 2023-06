Sanremo 2023 | la Rai condannata a pagare una sanzione di 170 mila euro “a causa” di Chiara Ferragni | Amadeus e Gianni Morandi | il motivo

(Di venerdì 16 giugno 2023) A circa quattro mesi dalla fine della 73esima edizione del Festival di, L’Agcom ha sanzionato la Rai per la “violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari“. Stando a quanto si legge nella nota diffusa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, riportata dall’AdnKronos, la rete ammiraglia ha ricevuto una multa di oltre 170. Tale provvedimento fa riferimento allo ‘spropositato’ uso del social network Instagram da parte dei conduttori della kermesse. L’utilizzo assiduo della piattaforma di Mark Zuckerberg da parte diè stato infatti considerato “pubblicità occulta”. In molti ricorderanno gli ampi sketch dedicati alla co-conduttrice ...

Per il servizio pubblico anche un richiamo sull'esibizione di Blanco Arriva la sanzione Agcom alla Rai dopo l'ultima edizione di. La multa 'pari a oltre 170mila euro', segnala l'Autorità , è stata 'approvata a maggioranza, con il voto contrario della commissaria Giomi' e riguarda 'la violazione delle disposizioni ...

