Sanità | Salutequità | ' in Italia 24 mln malati cronici ma Piano è al palo'

Conti e Lea, le criticità dellaitaliana Secondo Tonino Aceti presidente di, la 'radiografia' scattata dalla Corte dei conti rivela che per laitaliana: 'Non è più solo un ...Sotto la lente, servizi di prevenzione epubblica, distrettuali e ospedalieri. Per due delle ... "Questo dato - afferma Tonino Aceti, presidente di- va letto in combinato disposto ...in crisi: "Non è solo un problema di fondi" Si tratta di malattie ataviche del Servizio ... avverte Tonino Aceti presidente di. Che sottolinea come in alcune Regioni "ci sia un ...