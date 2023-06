Sanità | Gallina Ue | ' Commissione ha più poteri e potrà usarli per prossima pandemia'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - "Da un pacchetto per le grandi minacce alla salute è arrivata una direttiva e oggi c'è un regolamento dove abbiamo come diramazione il nuovo mandato dell'Ema, che avrà iper affrontare le pandemie, e poi l'Ecdc avrà la possibilità di mandare gli ispettori per verificare il piano nazionale di prevenzione contro ledei singoli paesi. Perché dobbiamo convergere verso un piano unico, so che non è facile e ci sono paesi che fanno resistenza. Oggi lahapiù grandi e in caso dipotremo. Se dichiariamo lascatteranno misure in modo veloce, prima non c'era questo meccanismo". Così Sandra, direttore generale Health and Food Safety (DG Sante) della ...