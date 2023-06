San Martino saluta Emanuele | il sindaco | “Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro a tutti”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa comunità di SanValle Caudina, quest’oggi saluteràPisano, morto in un incidente sul lavoro ad Altavilla Irpinia. Alle 11 presso la chiesa di “SanVescovo”, l’ultimo saluto al giovane. Il, Pasquale Pisano hato il giovane con un lungo post sui social: “I momenti forti delladi un uomo hanno il sapore del mistero; e il momento della morte è uno di questi, forse il più iconico e misterioso. Dare un senso ad una morte non attesa, alla morte di un giovane non si è capaci; neanche la ragione ce la fa, ma rimane, quasi inebetita, ferma, bloccata alle soglie di un mistero non spiegabile e ancor meno accettabile. Si dice che è caro agli dei chi muore giovane, ritenendo che la giovinezza fosse la più accreditabile ...

Dal 1974 Berlusconi fece di Villa, situata nel comune brianzolo, il centro della sua attività imprenditoriale e politica. Un quartier generale dotato di un grande parco dove riposare, una ...Persino il famedio fatto costruire, tutto in marmo, dal bravo Piero Cascella all'interno di Villa, ci sembrava ridicolo: e ancora non sapevamo che per poterla avere a un prezzo stracciato,...... che riguardano invece tutte le operazioni successive al funerale, fino a quando le ceneri di Silvio Berlusconi saranno poste nel mausoleo di Pietro Cascella a Villa. Il che significa, ...

Genova, incidenti nella notte. Due motociclisti all’ospedale San Martino Il Secolo XIX

Cresce l’entusiasmo per l’8.a Primiero Dolomiti Marathon di sabato 1° luglio Il trail running in Valle di Primiero ha già superato i 1000 iscritti Pacchetti soggiorno esclusivi per il weekend della ga ...MESSINA. Arriva in città “Radio 105 Tezenis Summer Festival”: oggi molti gli artisti che sul palco di Piazza Duomo tra cui Rkomi, Miss Keta, Ana Mena, Colapesce e Di Martino, Mr. Rain, Rocco Hunt e mo ...