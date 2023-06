Samsung Galaxy A34 5G | il miglior medio-gamma in super offerta

(Di venerdì 16 giugno 2023) Siete in cerca di un nuovo smartphone Android 5G, del marchio, con funzioni avanzate e con un buon rapporto qualità/prezzo? Allora vi suggeriamo l’interessantesu Amazon di oggi, 16 giugno, delA34. Il device di fascia media e in versione italiana sarà vostro con unsconto del 33% all’incredibile prezzo di 268,98 euro (invece di 399,90 euro di listino) nel particolarissimo colore Awesome Silver. Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce; la consegna e il reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis; si tratta di un’esclusiva Amazon Prime valida fino al 20/06/2023. Andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali caratteristiche e specifiche tecniche. Il...

Il processore diZ Flip 5 sarà, come quello del fratello, uno Snapdragon 8 Gen 2 , ... I due pieghevoli saranno svelati per la prima volta in occasione diUnpacked, previsto per il 26 di ...I nuovi foldable di, Z Fold5 e Z Flip5, dovrebbero essere lanciati entro la fine di luglio 2023 , insieme ad altri prodotticome la serieWatch6 eTab 9. Il prezzo del ...

Samsung Galaxy S23: update di giugno molto importante per fotocamera IlSoftware.it

Samsung è ormai pronta a lanciare sul mercato i suoi attesissimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, prima del loro annuncio in via ufficiale, è giunto un nuovo rapporto ...Nelle scorse ore, sono comparsi online i primi poster promozionali di Samsung Galaxy Z Fold 5 e di Samsung Galaxy Z Flip 5: ecco come sono!