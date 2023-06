Sampdoria | sospiro di sollievo | approvato il bilancio e via libera al prestito obbligazionario

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ore calde per il futuro della. Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, futuro presidente dei blucerchiati, hanno lavorato per chiudere...

di sollievo per Enzo Maresca , collaboratore nello staff tecnico di Pep Guardiola al Manchester City. L'ex giocatore tra le altre di Juventus, Fiorentina, Palermo e, aveva vissuto ...Ritrovato Un grossodi sollievo per Enzo Maresca. L'ex giocatore tra le altre di Juventus, Fiorentina, Palermo e, non ha vissuto certo il post vittoria che si immaginava. Al ...... ha seguito con attenzione Napoli -in tribuna accanto al figlio Santiago (che il papà ... Qui ogni respiro, ogniè fonte di ...

Sampdoria, sospiro di sollievo: approvato il bilancio e via libera al ... Calciomercato.com

è stato trovato sano e salvo TURCHIA – Sospiro di sollievo per Enzo Maresca, collaboratore nello staff tecnico di Pep Guardiola al Manchester City. L'ex giocatore tra le altre di Juventus, Fiorentina, ...Dopo la vittoria della Champions, l'ex giocatore di Juve, Fiorentina, Palermo e Sampdoria era stato raggiunto dalla notizia della scomparsa del ...