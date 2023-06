Sampdoria | il club è salvo | a breve arriverà l’iscrizione alla prossima Serie B

(Di venerdì 16 giugno 2023) Attraverso un comunicato ufficiale, laha reso noto al termine dell’assemblea degli azionisti che il. “Nelle prossime ore la società perfezionerà tutti gli adempimenti necessari alal campionato 2023/24.” si legge. La nota delblucerchiati quindi prosegue: “L’assemblea degli azionisti di U.C.S.p.A. ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con il voto favorevole del nuovo azionista Blucerchiati S.r.l. e degli altri azionisti presenti all’Assemblea. Blucerchiati S.r.l. ha sottoscritto e convertito la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile“. SportFace.

L'assemblea degli azionisti di U. C.S.p. A. ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con il voto favorevole del nuovo azionista Blucerchiati S.r.l. e degli altri azionisti presenti all'Assemblea.

Le parole di Matteo Manfredi e Andrea Raddrizzani sulla situazione della Sampdoria dopo l'Assemblea degli azionisti ...Si è rivelata una giornata di cruciale importanza, quella odierna, per quanto attiene al futuro della Sampdoria: l’Assemblea dei Soci, infatti, ha approvato il bilancio e ottenuto dal Tribunale l’auto ...