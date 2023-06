Sampdoria | approvato il bilancio | si va verso la salvezza del club

(Di venerdì 16 giugno 2023) Notizie importanti in casa, reduce dalla retrocessione nel campionato di Serie B. La stagione della squadra di Stankovic è stata condizionata dai problemi fuori dal campo e la svolta societaria è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi blucerchiati. Durante l’assemblea degli azionisti, svoltasi nella giornata di oggi, è statoil. Contestualmente, il Tribunale ha concesso l’autorizzazione all’emissione del prestito obbligazionario. L’era Ferrero è ufficialmente finita e il duo Radrizzani-Manfredi si prepara a riportare in alto il. Il prossimo passo sarà l’iscrizione della squadra, poi la scelta dell’allenatore e le mosse di calciomercato. L'articolo CalcioWeb.

