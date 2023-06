Sampdoria | ancora Radrizzani | «Nei prossimi giorni annunceremo gli staff tecnici e dell’area sportiva»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Andrea, nuovo proprietario della, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della prossima stagione Andrea, nuovo proprietario della, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della prossima stagione. OBIETTIVI – «Stiamo lavorando su più fronti: dal punto di vista burocratico e legale, c’è stato e ci sarà un lavoro immane da parte di Manfredi e del suo team. Allo stesso tempo, stiamo definendo tutti gli aspetti relativi al comparto tecnico seguendo le linee guida del nostro progetto. Ed a questo proposito, già neigli. Siamo pieni di entusiasmo e consapevoli che fin qui nulla sia stato ...

Collegato da remoto anche Fabio Toso, il nuovo amministratore unico di Sport Spettacolo Holding, società che controllalain attesa del closing con Andrea Radrizzani e Matteo ...... la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecceko: al '...il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo di Wladimiro Falcone dalla, e ...... tris d'assi lariano inserito nella Top11 Under21 di serie Ariconoscimenti prestigiosi per ... Beatrice Beretta (Como Women) Difesa: Michela Giordano (), Angela Passeri (Pomigliano) e ...

Grifo, l'iscrizione di Sampdoria e Reggina è ancora in bilico Calcio Grifo

Matteo Manfredi, CEO (nella foto) & Founder di Gestio Capital, e Andrea Radrizzani, Chairman & Founder di Aser Group, esprimono la loro posizione riguardo alla situazione relativa all’operazione di ac ...La Sampdoria ha vissuto una stagione drammatica sportivamente parlando; per il club blucerchiato, però, è in arrivo una data fondamentale ...