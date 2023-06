(Di venerdì 16 giugno 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Esattamente 60 anni fa, per la prima volta, è stata mandata una donna, Valentina Tereškova. Per celebrare questa ricorrenza, oggi vi proponiamo l'intervista alla prima italiana andata in orbita,

All'evento anche l'astronauta. Poi un panel sulla guerra in Ucraina, con il rappresentante del Center for Civil Liberties ( Premio Nobel per la Pace 2022) Mykhailo Savva , ...09:15 - Spazio Il saluto dell'astronauta. 09:30 - Guerra in Ucraina Ne parliamo con il rappresentante del Center for Civil Liberties e Premio Nobel per la Pace 2022 Mykhailo ...A Palazzo Reale ospite anche: nel player in alto è possibile seguire l'intervista in diretta. ( IL PROGRAMMA ) Che ruolo riveste lo Spazio per il nostro paese 'Lo Spazio per ...

Samantha Cristoforetti: «Nello spazio ho capito il valore del lato umano» Vanity Fair Italia

Leggi su Sky TG24 l'articolo Samantha Cristoforetti a Sky TG24: segui in diretta l'intervista da Palazzo Reale ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...