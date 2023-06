Salvo Sottile via da I Fatti Vostri | cosa farà e chi prende il suo posto

(Di venerdì 16 giugno 2023) Colpo di scena nel daytime del mattino di Rai2:sostituito a I. Il conduttore, che dal 2020 è al timone dello storico programma di Michele Guardìndo ildi Giancarlo Magalli, non sarà più il padrone di casa. Nelle quattro stagioni da lui condotte gli ascolti tv del contenitore sono raddoppiati dopo aver navigato per lungo tempo su una media del 5%. Innegabile il successo registrato con dati spesso e volentieri a due cifre, incassando anche gli apprezzamenti dei vertici Rai. Se il varietà di Fiorello, Viva Rai2!, ha ottenuto uno share più alto ma valori assoluti più bassi vista la platea fra le 7 e le 8 del mattino, diverso è quello che accade tra le 11 e le 13 a I, complice anche il clima di serenità ...

lascia 'I fatti vostri' e va al prime time di Rai 2lascia 'I fatti vostri' per approdare in prima serata su Rai 2 con un programma di crime e politica . Dietro alla scelta ...Oggi, venerdì 16 giugno, si è conclusa l'ultima puntata della stagione del programma di Rai2, I Fatti Vostri. Il programma, condotto dae Anna Falchi, ha salutato ...

Secondo quanto rivelato da TvBlog, Salvo Sottile non sarà più il conduttore de I Fatti Vostri. Al suo posto, nel programma leader del mezzogiorno, proprio Tiberio Timperi.Cambio della guardia alla conduzione del programma del mezzogiorno di Rai2, in arrivo Tiberio Timperi Colpo di scena nel day time di Rai2. Dopo alcune stagioni, in particolare questa ultima appena tra ...