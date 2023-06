' Salvo Sottile lascia i Fatti Vostri | al suo posto Tiberio Timperi' | l' indiscrezione sul programma di Rai 2

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il domino della televisione prosegue con continui colpi di scena. L'ultimo, in ordine cronologico, riguarda. Secondo 'Tvblog', il conduttore sarebbe prossimo are ' I...

Il domino della televisione prosegue con continui colpi di scena. L'ultimo, in ordine cronologico, riguarda. Secondo 'Tvblog', il conduttore sarebbe prossimo a lasciare ' I Fatti Vostri ' e potrebbe passare a condurre un programma in prime time. Il giornalista siciliano aveva preso il posto ...Da affaritaliani.itlascia 'I fatti vostri' per approdare in prima serata su Rai 2 con un programma di crime e politica. Dietro alla scelta del conduttore c'è a regia del potentissimo agente ...I Fatti Vostri, a gran sorpresa, cambierà conduzione dalla prossima stagione. Lo storico programma di Rai Due, che sembrava saldamente nelle mani di(coadiuvato da Anna Falchi ), vedrà quindi un cambio di guardia. Lo rivela TvBlog che fa sapere chesarà impegnato nei prossimi mesi in altri impegni con la Rai (probabilmente ...

Il domino della televisione prosegue con continui colpi di scena. L'ultimo, in ordine cronologico, riguarda Salvo Sottile. Secondo 'Tvblog', ...