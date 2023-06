Salvini | la prossima settimana ddl sulla sicurezza stradale

(Di venerdì 16 giugno 2023) "Entro laporteremo, come promesso, il disegno di legge": lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Matteo, a margine di un sopralluogo in ...

"Entro lasettimana porteremo, come promesso, il disegno di legge sulla sicurezza stradale": lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Matteo, a margine di un sopralluogo in un ...Ponte sullo Stretto,: partire con i lavori entro due anni Il ministrod ei Trasporti: entro lalegislatura ci saranno attraversamenti su gomma e ferrovia Ponte sullo Stretto, il Mit: ...... aderendo a Identità e Democrazia, lo stesso gruppo cui aderisce la Lega di Matteo). Nelle ... il risultato tedesco potrebbe fare la differenza per lamaggioranza che governerà ...

"Sul telefonino ho chiesto alla polizia stradale una stretta particolare": lo ha sottolineato il ministro Matteo Salvini in visita in Umbria parlando di sicurezza stradale. (ANSA)