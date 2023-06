(Di venerdì 16 giugno 2023) VALFABBIRCA (PERUGIA) – “Entro laporteremo, come promesso, il disegno di legge”: lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Matteo, a margine di un sopralluogo in un cantiere in Umbria. “Anche stanotte uno trovato positivo ad alcol e droga ha ucciso un ragazzo sulle strisce pedonali, piuttosto che cinque imbecilli che per fare una gara hanno ucciso un bimbo di cinque anni, quindi ci saranno norme di assoluta severità”, ha aggiunto. “Visto che il buon senso non basta – ha sottolineato ancora– la gente dovrà avere paura, paura, di mettersi al volante drogato o ubriaco”. L'articolo L'Opinionista.

...Non è l'Arena alla tv di Stato potrebbe essere stato voluto in modo particolare da Matteo. ... per cui non resta che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti per lastagione,...Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, torna a parlare di sicurezza stradale e delle novità su cui il suo ministero sta lavorando ... entro lasettimana sarà ...Il Ministro Matteoha elogiato l'impegno e i risultati raggiunti dai lavoratori, dopo aver ...importante tappa l'Alta Velocità del treni a servizio anche dell'Umbria tramite la Media ...

Salvini, la prossima settimana ddl sulla sicurezza stradale Agenzia ANSA

Agenzia 'Buon senso non basta, la gente deve avere paura' VALFABBIRCA (PERUGIA), 16 GIU – “Entro la prossima settimana porteremo, come promesso, il disegno di legge sulla sicurezza… Leggi ...Il ministro delle Infrastrutture Salvini oggi in Umbria per un sopralluogo nei cantieri lungo la Perugia-Ancona. "Stiamo correndo" dice. L'apertura prevista nel 2025 ...