(Di venerdì 16 giugno 2023) Per giorni ha vagato disperato per le strade e i tetti della città di Trapani, con la testolinain unadi plastica. Una vera e propria agonia che per fortuna adesso è giunta al termine grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari di Oipa Trapani, che sono...

Spaventato ilè fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Lo hanno cercato dappertutto anche nei cortili interni dei palazzi di via Palma, Genuardi e Conte Agostino Pepoli. Nemmeno l'ombra, ......per prendere la misura della canna fumaria al fine di bucare il camino per raggiungere il. ...dai vigili del fuoco Morte Berlusconi, cordoglio bipartisan ma con polemica Nuovi ospiti al ...Ma vedremo come l'adorabilenon si arrenderà e ha lottato molto per essere ciò che è oggi. ... Jacqueline Santiago haquesto cucciolo, quando tutti gli altri non si interessavano della sua ...

Trapani, salvato il gatto con la testa incastrata in una bottiglia di plastica TGCOM

Dopo giorni di segnalazioni, i volontari dell'Oipa con i vigili del fuoco hanno catturato e liberato il felino "imbottigliato" ...