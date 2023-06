Salutequità | ' in Italia 24 mln malati cronici ma Piano è al palo'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - “Letà sono una vera emergenza: 24 milioni di persone inne sono affette e oltre la metà ne ha più di una; quasi 9 milioni presentano forme gravi; costano alla sanità oltre 65 miliardi e sono in aumento, tanto che tra cinque anni ce ne saranno almeno un milione più di oggi. E sono presenti in tutte le fasi della vita: 8 milioni sono iunder-18. Tuttavia, ilnazionale dellatà (Pnc) è al, nonostante le malattie croniche siano anche un obiettivo della Missione 6 del Pnrr. È stato aggiornato ilnazionale oncologico 2023-2027 (Pon) e quello sulle malattie rare 2023-2025 (Pmmr), ma quello dellatà che dovrebbe attualizzare le risposte per quasi metà della popolazione ...