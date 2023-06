Salute | da Hiv a sifilide | 2 migranti su 3 si infettano in Italia per condizioni vita

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Infettivologi: "Nonostante luoghi comuni e pregiudizi la maggior parte non porta infezioni dal paese di origine" Ci sono le difficilidialla base delle infezioni che colpiscono inel nostro Paese: 2 su 3 si contagiano ina causa di queste difficoltà. Nel caso dell’Hiv, si raggiunge il 4% di positività contro lo 0,5% della media nazionale. I dati arrivano dalla XV edizione di Icar (n Conference on Aids and Antiviral Research) che si conclude oggi a Bari, e da dove parte l’appello ad approcciare, con formazione e informazione, un tema controverso: la popolazione migrante, infatti, non porta le infezioni direttamente dai loro Paesi, nonostante luoghi comuni e pregiudizi. La letteratura, infatti, ci ha insegnato come, nel caso di positività all’Hiv, circa il 60% in ...