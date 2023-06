Nel dettaglio dell', 'si parla di 3,5 - 4% di prevalenza di positività, rispetto a una media ... dimostrando quanto tengano alla loroe a quella altrui'.... evidenziando quattro aree chiave in cui è necessario intervenire per migliorare lae il benessere delle persone con, ovvero la prevenzione, il trattamento e la gestione delle comorbilità, ...... dimostrando quanto tengano alla loroe a quella altrui". La XV edizione di Icar a Bari ICAR, punto di riferimento per la comunità scientifica in tema di- AIDS, Epatiti, Infezioni ...

Salute: da Hiv a sifilide, 2 migranti su 3 si infettano in Italia per condizioni vita Tiscali Notizie

Nel caso dell’Hiv, si raggiunge il 4% di positività contro lo 0,5 ... dimostrando quanto tengano alla loro salute e a quella altrui". RSS Feed ...Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Ci sono le difficili condizioni di vita alla base delle infezioni che colpiscono i migranti nel nostro Paese: 2 su ...