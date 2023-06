Salerno | uomo in manette per tentato omicidio

Leggi su zon

(Di venerdì 16 giugno 2023) In data 15 giugno, la Questura dicongiuntamente al Comando di Polizia Locale diha tratto in arresto, in flagranza di reato, M.O.K., per il reato dia danno di altro cittadino extracomunitario nonché resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a danno dei due agenti della Polizia Locale intervenuti, a cui sono state diagnosticate lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni di prognosi ciascuno. Segui ZON.IT su Google News.