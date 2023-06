Salernitana-Napoli 0-2 | Il Napoli continua la sua striscia vincente | gol e highlights | Serie A 2022 23

Salerno . Ilannuncia il suo nuovo allenatore e, di fatto, (ri)avvicina Paulo Sousa alla panchina della. In serata la società azzurra - che venerdì scorso aveva incontrato il portoghese per ...Successivamente aveva cenato anche con Paulo Sousa , tecnico della. Evidentemente, col ... il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del. A lui il più sincero benvenuto e un ......De Laurentiis ha scelto però di non affondare subito il colpo anche a causa della penale presente sul contratto con la. Riflessioni ancora in corso - dunque - per il presidente del,...

La Polonia mette in guardia Napoli e Salernitana: Paulo Sousa ha due facce, non vado oltre Fanpage.it

Il portiere messicano, 38 anni il 13 luglio, sarà il titolare dei granata per un'altra stagione. Il patron Iervolino e il direttore sportivo De Sanctis gli hanno rinnovato il contratto fino a giugno 2 ...La scelta di Aurelio De Laurentiis è ricaduta su Rudi Garcia, sarà lui il nuovo allenatore del Napoli. Il portale Tuttosalernitana.com ha così commentato la decisione del patron azzurro ...