Salernitana | la rivelazione | «Iervolino può cacciare Sousa Contatti con il sostituto»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lasullae sul possibile cambio di allenatore: il presidentepotrebbeSecondo quanto riferito dall’edizione online di Repubblica,non avrebbe gradito itra Pauloe De Laurentiis e potrebbe quindi optare per un cambio di allenatore.tra Pirlo e il patron della, che nonostante il mancato approdo del portoghese al Napoli starebbe pensando di puntare su un’altra guida tecnica.

Con Messi e Mbappé vince il campionato francese con un punto di vantaggio sullaLens. ... Il portoghese però è sotto contratto con lapuò liberarsi grazie ad una clausola intorno ...Ma il volo viene cancellato Nikita Pelizon e lachoc: 'Mi era stato detto che avrei ... In particolare, l'ex schermitricesi è resa protagonista di alcuni commenti sui social che ...Classe 1996 in forza nell'ultimo anno alla, ma di proprietà del Villareal. Vera e propriadella nostra Serie A. Il senegalese ha trascinato i cilentani alla salvezza a suon di ...

Salernitana, occhi sulla rivelazione della Serie C: piace Rafia Sport del Sud

"Ternana, attesa per Andreazzoli e Favilli. La rivelazione Corrado verso la Serie A", titola il Quotidiano Sportivo. I rossoverdi.La panchina del Napoli è ancora vacante. Dopo il no dello spagnolo Luis Enrique ora anche Paulo Sousa ha rifiutato la guida dei campioni d'Italia. 'Per ora, la mia idea è quella di restare alla Salern ...