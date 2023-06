Sabrina Ghio lascia le figlie dai nonni | pioggia di critiche dagli hater | «Così puoi svagarti | fare i video e dormire» Lei | è giusto così

è piena di gioia mentre festeggia il primo compleanno di sua figlia Mia il 7 giugno. Insieme al marito Carlo Nigri, con cui ha celebrato due matrimoni in Puglia lo scorso anno a distanza ...Tags: damianodavid damianodavidfidanzata giorgiasoleri giorgiasolerifidanzato gossip maneskin Articolo precedenteper il primo compleanno della figlia Mia fa le cose in grande: le foto ...Insieme al marito Carlo Nigri e alla primogenita Penelope celebra la piccola "Ci hai completati entrando nella nostra famiglia" , scrive la 37enneè felice. Il 7 giugno celebra in grande stile il primo compleanno della figlia Mia . Insieme al marito Carlo Nigri , a cui ha detto di sì lo scorso anno in Puglia per ben due volte (ha ...

Sabrina Ghio lascia le figlie dai nonni, pioggia di critiche dagli hater: «Così puoi svagarti, fare i video e leggo.it

Sabrina Ghio ha confessato sui social di non dormire bene da un po' di tempo per il troppo impegno che le richiedono le figlie. Neomamma di Mia, l'ex tronista di Uomini e donne, si ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...