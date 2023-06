Russel Crowe torna a Roma | concerto negli Studi di Cinecittà

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 16 giugno 2023). L'attore e regista, insignito lo scorso ottobre del titolo di ambasciatore dinel mondo dal sindaco Roberto Gualtieri in occasione della sua partecipazione ad Alice nella Città, sarà nuovamente nella Capitale per esibirsi insieme al suo gruppo, gli Indoor Garden Party, e per sostenere la candidatura diper l`Expo 2030 con una serie di iniziative organizzate in collaborazione tra Alice nella Città e l`Assessorato Grandi Eventi del Comune di. Il 25 giugno alle 21 canterà e suonerà con la sua band, affiancato dai The Gentlemen Barbers e dalla cantante irlandese Lorrain O`Reilly, nel corso di un, organizzato con il supporto di Alice nella Città e Expo 2030 e con la collaborazione di ...