Rugby | Italia | Sarà Gonzalo Quesada il nuovo ct dell’Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ieri è arrivato l’annuncio che Kieran Crowley nonpiù l’allenatore dell’Italdopo i Mondiali. Una notizia a sorpresa, ma non un fulmine a ciel sereno, visto che già da qualche giorno dall’estero rimbalza la voce su chi prenderà il suo posto. Un argentino, per la precisione, e cioè il tecnico dello Stade Français di Parigi. Quasadail primo argentino sulla panchina azzurra e prenderà il posto di Crowley in vista del Sei Nazioni 2024. Ma chi è ilct azzurro? Nato a Buenos Aires il 2 maggio 1974,ha giocato dal 1992 al 2008 come mediano d’apertura. In carriera ha vestito le maglie del Narbonne, del Béziers, dello Stade Français, del Pau e di Tolone, vivendo praticamente tutta la sua vita rugbistica in Francia. Ha indossato ...