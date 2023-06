Rudi Garcia-Napoli | Bergomi | “Scelta rischiosa Il suo un calcio di due anni fa”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 giugno 2023)è il nuovo allenatore del. A dire la loro sul nuovo tecnico anche i due ex calciatori Beppee Giancarlo Marocchi.è il nuovo allenatore del. L’annuncio di Aurelio De Laurentiis nella serata di ieri ha spiazzato tutti soprattutto dopo che sembrava fosse pronto ad arrivare all’ombra del Vesuvio un nome caldissimo come quello di Christophe Galtier, con conferme direttamente dalla patria del tecnico e da testare autorevoli come L’Equipe. Niente di quanto fatto inizialmente ipotizzare si è verificato, anzi. Sarà proprioa raccogliere l’eredità pesantissima di Luciano Spalletti che, a giochi fatti, ha chiaramente annunciato la volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dal ...