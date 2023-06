Rudi Garcia | il Magister francese | è il nuovo allenatore del Napoli Campione d’Italia

C hi, come De Laurentiis, conosce bene i film e lo spettacolo, sa che un finale a sorpresa vale anche più di una bella storia. Puoi scegliere i migliori interpreti, sparpagliarli nelle varie scene, ...... che sul suo profilo Twitter ha scritto: 'Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signorsarà il nuovo allenatore del Napoli.Il CorSport si sofferma sulla singolarità dell'incrocio. Alla Roma fu sostituito traumaticamente da Spalletti, stavolta è lui a prenderne il posto al Napoli Lyon's French coachgestures during the French L1 footall match between Olympique Lyonnais (OL) and Dijon FC on August 28, 2020, at the Groupama Stadium in Decines - Charpieu, near Lyon, central - eastern ...

Napoli, ufficiale il nuovo allenatore: è Rudi Garcia - Sportmediaset Sport Mediaset

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. I record di Garcia. Garcia è noto nel mondo del calcio italiano per la sua esperienza alla guida della Roma dal… Leggi ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, era in trattativa con Rudi Garcia già da diversi giorni. Deciso anche il primo acquisto.