Rudi Garcia e le coppe europee | le imprese con Lione e Marsiglia | i 7 gol del Bayern a Roma

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 giugno 2023)e le. È una capitolo importante visto che Aurelio De Laurentiis non ha fatto mistero di voler disputare una grande Champions il prossimo anno. Cominciamo dalle, dai risultati migliori. Se la battono la finale di Europa League colnella stagione 2017-18 e la semifinale di Champions nell’anno del Covid, stagione 2019-2020. Aaveva in Anguissa del suo 4-2-3-1. Eliminarono il Bilbao nei quarti di finale e il Salisburgo in semifinale grazie a un gol di Rolando (ex Napoli) nei supplementari. La finale poi non ebbe storia: 3-0 dell’Atletico Madrid con doppietta di Griezmann. Nella stagione del Covid, ildieliminò la Juventus di Sarri e Cristiano ...