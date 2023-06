Rudi Garcia al Napoli scatena i social VIDEO

Già nel 2020 quando guidava il Lione a The Athleticprofetizzò il suo ritorno in A. 'In Italia ho imparato una lingua meravigliosa e ho mangiato un ottimo cibo. Ma ciò che ho amato di più è la tattica che c'è nel calcio italiano. Forse ci ...Non chiamatela wags. Anche perchè il suo cuore non batte per un calciatore bensì per un allenatore. Lei è Francesca Brienza , è la compagna diche da ieri sera e ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli . Sarà lui a prendere l'eredità, pesante, di Luciano Spalletti . Ironia della sorte proprio con l'oramai ex allenatore ...è il nuovo allenatore del Napoli. Ora il club potrà pensare al mercato: ecco i 10 nomi perfetti per rinforzare la squadra Campione d'ItaliaL'annuncio a sorpresa, in perfetto stile Aurelio ...

Plusvalenze mostruose e valorizzazione dello scouting: da Hazard a Mendy, tutti i miracoli di Garcia | FOCUS CalcioNapoli24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Ora il club potrà pensare al mercato: ecco i 10 nomi per rinforzare i Campioni d'Italia ...