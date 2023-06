Rudi Garcia al Napoli? Rumors inquietanti | cosa c' è dietro davvero

(Di venerdì 16 giugno 2023) «Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signorsarà il nuovo allenatore del». Con queste parole, su Twitter, il presidente del, Aurelio De Laurentiis annuncia, a sorpresa, il successore di Luciano Spalletti. Il tecnico francese, dunque, torna in Italia dove ha già allenato la Roma per due anni e mezzo (2013-2016). L'ultima sua panchina, però, è stata in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. Una scelta che sa di ripiego, alla luce soprattutto dei tanti nomi accostati in questi giorni alla panchina partenopea. Da Luis Enrique a Conte, da Paulo Sousa a De Zerbi, da Italiano a Galtier, l'altro francese candidato, che sembrava essere il favorito fino a ieri sera. Tra i tanti mister sondati, contattati e ...

Commenta per primo Risolto il rebus in panchina con l'arrivo dicome nuovo allenatore al posto di Spalletti, il Napoli si muove sul mercato dei calciatori. In uscita il difensore sudcoreano Kim è vicino al Bayern Monaco, che ha sorpassato il Manchester ...In che modo giocherà il Napoli diDe Laurentiis qualche settimana fa aveva annunciato che l'erede di Luciano Spalletti sarebbe stato scelto in base alla continuità tattica di un 4 - 3 - 3 che sembra essere il vestito più ...Com'era prevedibile il colpo di teatro c'è stato. Con un tweet a ora di cena De Laurentiis ha ufficializzatocome nuovo tecnico del Napoli quando anche L'Equipe scriveva di Galtier ai piedi del Vesuvio. L'ex Roma ha firmato un biennale ed arriva in azzurro con tante motivazioni. A convincere il ...

French former AS Roma manager Rudi Garcia was named coach of Serie A champs Napoli Friday replacing Luciano Spalletti who parted company with the Partenopei after leading them to their third scudetto, ...