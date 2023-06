Rudi Garcia al Napoli | i nomi per il mercato

Com'era prevedibile il colpo di teatro c'è stato. Con un tweet a ora di cena De Laurentiis ha ufficializzatocome nuovo tecnico del Napoli quando anche L'Equipe scriveva di Galtier ai piedi del Vesuvio. L'ex Roma ha firmato un biennale ed arriva in azzurro con tante motivazioni. A convincere il ...Utilizza il 4 - 3 - 3 ed il 4 - 2 - 3 - 1, ama le ripartenze velocissime. Ha una predisposizione a valorizzare gli esterni di attacco Lyon's coachgestures during the French L1 football match between Lyon (OL) and Strasbourg (RCSA) on February 16, 2020 at the Groupama stadium in Decines - Charpieu near Lyon, southeastern France. (...C hi, come De Laurentiis, conosce bene i film e lo spettacolo, sa che un finale a sorpresa vale anche più di una bella storia. Puoi scegliere i migliori interpreti, sparpagliarli nelle varie scene, ...

Risolto il rebus in panchina con l'arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore al posto di Spalletti, il Napoli si muove sul mercato dei calciatori. In uscita il difensore sudcoreano Kim è vicino al B ...Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato l'approdo nel capoluogo campano dell'allenatore francese Rudi Garcia.