Route d’Occitanie 2023 | Jason Tesson batte Strong e Viviani allo sprint | van den Berg rimane leader

Filippo Ganna torna alle gare dopo lo stop per Covid al Giro'Italia. Domani, 15 giugno, prenderà il via alla. La corsa a tappe francese terminerà domenica 18 giugno. Faranno parte della squadra Ineos Grenadiers anche Elia Viviani, Michael Leonard, Luke Plapp, Brandon Rivera, Luke Rowe e ...Nell'ultima tappa invece del breve è stato l'italiano Nicolò Bonifazio ra ritrovare finalmente la vittoria e conquistare la quarta e ultima tappa della, la Angles Auterive di 191,...È Arnaud Demare il primo ad esultare alla, corsa in cui oggi, nella tappa'apertura, lo sprinter francese ha regolato il gruppo il sprint andandosi a prendere anche la prima maglia di leader della generale. Sul traguardo ...

Route d'Occitanie 2023, Van den Berg vince davanti a Elia Viviani nella tappa dei ventagli OA Sport