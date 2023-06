(Di venerdì 16 giugno 2023) Dzeko sta per salutare l’Inter per accasarsi alin Superliga turca. Il bosniaco si unirà a parametro, la trattativa è aiPARTI VICINE ? Fabriziodà aggiornamenti su Dzeko, ormai prossino a lasciare l’Inter: «Ilsta avanzando nelle trattative per far firmare Edin Dzeko come parametro zero. I colloqui stanno procedendo bene, lui è l’e si stanno discutendo ichiave. Inoltre, ilè vicino a nominare Vincenzo Montella come nuovo allenatore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

... precisamente dal. E' questa la squadra che detiene il cartellino di Arda Guler, uno dei migliori talenti attualmente in circolazione in Europa. Come riportato da Fabrizio, all'...Il 23enneè l'obiettivo di tre big: Juventus, Inter e Roma . In questi giorni Frattesi è a ...ufficiali Trascinatore al Mondiale con l'Ecuador e a segno 33 volte in stagione col, ...Edin ha per le mani un'offerta di un biennale da parte del. E la stessa Inter, adesso, è ... Il centravantilascerà il West Ham e il club londinese ha aperto alla possibilità del ...

Romano: «Fenerbahce ai dettagli con Dzeko! Obiettivo principale» Inter-News.it

La situazione attuale in casa Inter tra Edin Dzeko il Fenerbahce e la concorrenza offensiva in ottica calciomercato Il Fenerbahce sta cercando di portare alla propria corte l’attaccante dell’Inter Edi ...La clausola rescissoria si è attivata in virtù dei 1500 minuti disputati in stagione dal gioiellino classe 2005 ...