Roma | Tiago Pinto | «Smalling rappresenta un esempio positivo per i ragazzi che compongono la nostra rosa»

(Di venerdì 16 giugno 2023), general manager della, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo difino al 2025, general manager della, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo difino al 2025. PAROLE – «Chris si è contraddistinto in questi anni non solo per il rendimento sul campo, ma anche per il senso di appartenenza che lo ha portato a legarsi ancora alla. Siamo quindi felici di poter contare sul suo supporto al centro della difesa così come sulla sua leadership all’interno dello spogliatoio, doveunper ichela...

Tre situazioni diverse, chePinto sta valutando insieme allo Special One. Nessuno è certo di ... L'intenzione del calciatore è quella di continuare il suo percorso alla, ed è proprio la ......Pinto, ha invece commentato: "Chris si è contraddistinto in questi anni non solo per il rendimento sul campo, ma anche per il senso di appartenenza che lo ha portato a legarsi ancora allaRisultano contatti diretti traPinto e l'entourage dell'argentino che in questa stagione ha segnato 5 gol e fornito 8 assist. Il Tucu, per curriculum, ruolo e sotto il profilo economico (...

Periodo intenso per Tiago Pinto che è a Londra per diverse operazioni in entrata e uscita: mai dimenticato il piano rinnovi E via con il penultimo. Chris Smalling ha ufficialmente rinnovato il suo rap ...Nella missione londinese di Pinto, il gm portoghese avrebbe sondato diversi profili Tiago Pinto in questo momento si trova a Londra. Tanti i colloqui svolti dal gm portoghese, sia per le entrate, che ...