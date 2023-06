Roma | Tiago Pinto al lavoro per Llorente | le ultime

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lavorrebbe riportarein giallorossi esarebbe ala Londra per discutere con la società Lavorrebbe riportarein giallorossi esarebbe ala Londra per discutere con la società. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il ds giallorosso nel suo viaggio a Londra avrebbe anche parlato col Leeds per la situazione del difensore. Il portoghese sta lavorando a un nuovo prestito.

La premessa è d'obbligo: non c'è bisogno chePinto e José Mourinho si vedano a Londra per parlare di mercato . Come riporta Gianluca Lengua ... In Serie A gli stanno facendo la cortee Milan, ...Serve tempo. La trattativa tra lae il West Ham per Gianluca Scamacca non e altro che alle fasi iniziali,. scrive Lorenzo Pes su ... Nell'incontro avvenuto nella serata di ieri conPinto si e ...... J osé Mourinho è partito per le "vere" vacanze nella sua Setubal ,Pinto ha continuato la sua sessione di incontri inglesi con l'obiettivo di migliorare la. Sistemando i conti e ...

Roma, Tiago Pinto prolunga il suo viaggio a Londra: in ballo Scamacca e cessioni ForzaRoma.info

«Non sono ancora pronto per andare all'estero. Preferisco restare in Serie A». Davide Frattesi è deciso a restare in Italia, il suo sogno sarebbe la Roma ma ha preso ...Tiago Pinto, general manager della Roma, è a Londra da mercoledì 14 giugno e ci resterà almeno fino a venerdì 16. In programma un incontro con gli agenti di Gianluca Scamacca per provare a bloccare il ...