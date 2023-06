Roma | sui social uno degli YouTuber coinvolti in incidente | ‘io mai al volante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023), 16 giu. (Adnkronos) - “Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo ale che sto vicinissimo alla famiglia deila vittima”. Lo ha scritto su Instagram Vito Loiacono, uno dei giovanissimia bordo della Lamborghini che mercoledì pomeriggio si è scontrata con una Smart for Four provocando la morte di Manuel, 5 anni ancora da compiere.