Roma | Spinazzola | “Mourinho ha cambiato la mentalità della squadra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 giugno 2023) “Josèè una persona pura che sa usare il bastone ma anche la carota con i suoi giocatori. In questi due anni in cui l’ho avuto come allenatore ho capito che quando ti viene a parlare sa sempre in che termini farlo. Dipende da come ti vede in quel momento: sa bastonarti quando serve ma sa anche darti il contentino per motivarti se capisce che c’è bisogno”. Lo ha detto il difensoreLeonardo, intervenuto nel corsodiretta Fanast RFT su Discord. “halaa tutta la– ha proseguitodurante l’intervista -. Magari prima del suo arrivo giocavamo meglio ma eravamo poco efficaci, ora io stessoe spesso in tante cose sono ...