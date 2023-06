Roma | Smalling rinnova | accordo fino al 2025

È ufficiale il rinnovo di Chriscon la. L'accordo tra il club giallorosso e il centrale inglese era stato siglato da tempo, oggi la fumata bianca con tanto di annuncio su Twitter. Molto significative le parole del ...Sono le parole di Chris, difensore della, all'annuncio del rinnovo di contratto fino al 2025 come annunciato dal club sul proprio sito . "La crescita del Club, inoltre, è sotto gli ...Chrisresterà allafino al 2025. La notizia era nota da tempo, oggi è arrivata l'ufficialità.ha rinnovato per due stagioni allo stesso stipendio del contratto attuale (circa 3 ...

Roma, Smalling rinnova fino al 2025. Pinto: "Un esempio positivo per la squadra" La Gazzetta dello Sport

“Scegliere di rimanere a Roma è stato semplice: qui sto conoscendo la fase migliore della mia carriera e in questa splendida città la mia famiglia e io ci siamo sentiti accolti sin da subito". Sono le ...José Mourinho può sorridere. Dopo i colpi Aouar e N’Dicka, chiusi a zero da Tiago Pinto, i giallorossi hanno ufficializzato un altro colpo da 90. In questo caso, però, non un nuovo arrivo, ma una conf ...