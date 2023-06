Roma | Smalling | «Club speciale | voglio fare la storia»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Le parole di Chris, difensore della, dopo l’ufficialità del rinnovo con ilgiallorosso. I dettagli Chris, difensore inglese, ha parlato sui propri profili social dopo il rinnovo fino al 2025 con la. PARTITA – «Per me è un onore rinnovare il mio contratto con questocosìraggiungere tanti nuovi traguardi efarlo con questa squadra. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo con tutti voi: andiamo alainsieme! Grazie».

Sono le parole di Chris, difensore della, all'annuncio del rinnovo di contratto fino al 2025 come annunciato dal club sul proprio sito. "La crescita del Club, inoltre, è sotto gli occhi ...È ufficiale il rinnovo di Chriscon la. L'accordo tra il club giallorosso e il centrale inglese era stato siglato da tempo, oggi la fumata bianca con tanto di annuncio su Twitter. Molto significative le parole del ...Chrisresterà allafino al 2025. La notizia era nota da tempo, oggi è arrivata l'ufficialità.ha rinnovato per due stagioni allo stesso stipendio del contratto attuale (circa 3 ...

Roma, Smalling rinnova fino al 2025. Pinto: "Un esempio positivo per la squadra" La Gazzetta dello Sport

L'inglese ex Manchester United ha rinnovato per altri due anni dopo essere arrivato in giallorosso nel 2019 La Roma, tramite un comunicato sul proprio ...Ora è ufficiale: Chris Smalling rinnova con la Roma fino al 2025. L'annuncio è arrivato tramite una nota emessa dal club giallorosso. Queste le parole del 33enne difensore inglese, che ha già ...