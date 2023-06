(Di venerdì 16 giugno 2023) Un pranzo informale a Londra, poi ognuno verso la propria destinazione: J osé Mourinho è partito per le "vere" vacanze nella sua Setubal , Tiago Pinto ha continuato la sua sessione di incontri inglesi ...

Papa Francesco sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli didove è ricoverato dopo un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete ... 'L', concertata nei giorni scorsi ...Il club nerazzurro, però, non può permettersi di andare all'affondo decisivo e chiudere l'. Prima di acquistare, infatti, il diktat della proprietà è di vendere, nella prospettiva del già ...Ieri intanto ha cementato l'intesa con lo staff di Gianluca Scamacca , centravanti che laha individuato come valido sostituto temporaneo di Abraham, e ha sondato la dirigenza del West Ham per ...

Roma, l'operazione Scamacca non si fa in prestito: le condizioni Corriere dello Sport

Tutte le piste sono aperte: in giornata incontro con i bianconeri, il Milan vedrà l’agente la prossima settimana mentre i giallorossi osservano e valutano con attenzione forti del 30% sulla rivendita ...I giallorossi hanno il sì dell’attaccante, ma è dura con il West Ham: il club inglese vuole recuperare soldi. La missione a Londra ha permesso di mettere le basi per una trattativa ...