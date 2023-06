Roma | cane lanciato da un’auto in corsa | morto sul colpo Scatta la ricerca dei responsabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lungo la statale della Pontina, in direzione diinhadal finestrino unsul. La scena è stata vista da un ragazzo secondo cui si tratterebbe di un auto “di colore grigio con un portapacchi“. È stata avvertita l’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, che haun appello per ladi testimoni: “Se qualcuno ha assistito alla scena ci può contattare. Ci hanno chiamato denunciando di aver visto una macchina lanciarlo velocemente. Siamo subito partiti ma non abbiamo fatto in tempo”. L’animale, trovatosul ciglio della strada, non era munito di microchip e al momento si cercano i proprietari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.